В Україні запровадять електронний документообіг під час проходження ВЛК
У п'ятницю, 25 серпня, український уряд ухвалив суттєву реформу для модернізації військово-лікарських комісій
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За словами Маляр, зараз триває модернізація військово-лікарських комісій. Уряд ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК.
"До сьогоднішнього часу усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця", - зауважила Маляр.
Відтепер Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи.
"Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК", - зазначила Ганна Маляр.
Військові частини, центри комплектування та медичні заклади зможуть надсилати та отримувати наступні документи в електронній формі:
- іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;
- постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;
- довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
- виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;
- рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я.
- витяги з наказів військової частини.
"Для цього на виконання постанови Уряду впроваджується відповідне технічне рішення. Цей крок є частиною системної роботи Уряду України щодо покращення удосконалення роботи ВЛК", - йдеться у повідомленні.
- 25 серпня голові столичної ВЛК повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку за кордон шляхом підроблення документів.
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