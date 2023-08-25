В Україні запровадять електронний документообіг під час проходження ВЛК

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За словами Маляр, зараз триває модернізація військово-лікарських комісій. Уряд ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК.

"До сьогоднішнього часу усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця", - зауважила Маляр.

Відтепер Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи.

"Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК", - зазначила Ганна Маляр.

Військові частини, центри комплектування та медичні заклади зможуть надсилати та отримувати наступні документи в електронній формі:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я.

витяги з наказів військової частини.

"Для цього на виконання постанови Уряду впроваджується відповідне технічне рішення. Цей крок є частиною системної роботи Уряду України щодо покращення удосконалення роботи ВЛК", - йдеться у повідомленні.