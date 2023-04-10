В Україні зареєстровано 4,8 млн переселенців, неофіційно їх майже 7 млн, – Верещук
В Україні майже 7 млн внутрішньо переміщених осіб, однак не всі з них зареєстровані офіційно. На обліку перебувають лише 4,8 млн людей
Про це в ефірі телемарафону 10 квітня сказала віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"У нас на сьогодні 4,8 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Загалом ВПО майже 7 млн", - сказала вона й зазначила, що 1 млн переселенців – це діти.
Із 4,8 млн зареєстрованих ВПО 1,1 млн осіб стали переселенцями двічі.
За словами Верещук, переселенців могло би бути більше, але багато хто ховається від евакуації в гарячих точках.
"Найгірше - це коли люди ховаються, коли люди чомусь думають, що там перечекати буде легше. Ось цього робити точно не можна. Треба виїхати. Зараз є можливість на Закарпаття, на Рівненщину, на Житомирщину", - сказала чиновниця й нагадала, що з гарячих точок щодня відправляються евакуаційні потяги та автобуси.
- 7 березня Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
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