В Україні застосовують екстрені відключення світла: причини

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України", - йдеться у повідомленні.

Причини зниження частоти з’ясовують фахівці Укренерго.

"Станом на 14:32 Укренерго надав дозвіл на відновлення електропостачання", - додали в ДТЕК.

У соцмережах пишуть про перебої зі світлом у Києві, на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.