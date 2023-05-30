В Україні застосовують екстрені відключення світла: причини
В Україні 30 травня застосовують екстренні відключення електроенергії. Зафіксовано зниження частоти в об’єднаній енергосистемі країни
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України", - йдеться у повідомленні.
Причини зниження частоти з’ясовують фахівці Укренерго.
"Станом на 14:32 Укренерго надав дозвіл на відновлення електропостачання", - додали в ДТЕК.
У соцмережах пишуть про перебої зі світлом у Києві, на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.
- Раніше в Міненерго перелічили області, частково знеструмлені через обстріли або негоду.
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