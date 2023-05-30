Про це 30 травня повідомила пресслужба Міненерго.

Унаслідок масованого удару безпілотниками по Київщині влучань і пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури немає.

Але через обстріли у Донецькій області було знеструмлено 6 населених пунктів, без світла також залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

"Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - розповіли в Міненерго.

Там зазначили, що також є знеструмлення споживачів через негоду.

"У Запорізькій області з цієї причини без електропостачання 12 населених пунктів, у Дніпропетровській - 31", – резюмували у відомстві.