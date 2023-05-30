У Міненерго назвали області України, частково знеструмлені через ворожі обстріли
Унаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській і Харківській областях. На Київщині влучань в енергооб'єкти не було
Про це 30 травня повідомила пресслужба Міненерго.
Унаслідок масованого удару безпілотниками по Київщині влучань і пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури немає.
Але через обстріли у Донецькій області було знеструмлено 6 населених пунктів, без світла також залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.
"Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - розповіли в Міненерго.
Там зазначили, що також є знеструмлення споживачів через негоду.
"У Запорізькій області з цієї причини без електропостачання 12 населених пунктів, у Дніпропетровській - 31", – резюмували у відомстві.
- Раніше в Укренерго розповіли про перебіг ремонтних робіт із відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури.
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