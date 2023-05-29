В Укренерго не планують відновлювати енергетичну інфраструктуру до рівня, який був на початку війни
На сьогоднішній день відновлено функціонал 70% пошкоджених об’єктів української енергосистеми
Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Forbes.
"Наше завдання – відновити якомога більше енергоблоків та підстанцій до наступної зими. Ми оперативно усунули обмеження в магістральній мережі та відновили функціонал десь 70% наших пошкоджених обʼєктів", – сказав Кудрицький.
Він зазначив, що це не означає, що вони зараз працюють у тому стані, як до повномасштабного вторгнення.
"Десь 40–50% потужностей, які наша система мала до вторгнення, ми тимчасово втратили. Щодо магістральної високовольтної мережі та обʼєктів "Укренерго" – в результаті масованої терористичної кампанії росіян проти нашої енергосистеми близько 43% наших активів було пошкоджено ракетами або дронами", – розповів Кудрицький.
За його словами, наразі немає потреби відновлювати все як було.
"Ми плануємо робити краще, застосувати сучасніші технічні рішення, більше захистити об’єкти. Зараз думаємо, як змінити нові підстанції "Укренерго". Хочемо відбудувати їх більш автоматизованими і захищеними. Застосувати інженерні рішення, які дозволять захистити високовольтні підстанції від російських атак", – пояснив він.
- У квітні Україна поновила експорт електроенергії до Молдови та Польщі, який припинила через масовані ракетні удари восени минулого року.
- Станом на 24 травня в Укренерго заявили, що виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів, однак Україна була змушена тимчасово відмовитись від експорту електроенергії за кордон.
- Унаслідок обстрілу України в ніч на 29 травня енергетична інфраструктура не зазнала нових пошкоджень. Але людей просять економити електроенергію ввечері.
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