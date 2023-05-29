В Укренерго не планують відновлювати енергетичну інфраструктуру до рівня, який був на початку війни

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Forbes.

"Наше завдання – відновити якомога більше енергоблоків та підстанцій до наступної зими. Ми оперативно усунули обмеження в магістральній мережі та відновили функціонал десь 70% наших пошкоджених обʼєктів", – сказав Кудрицький.

Він зазначив, що це не означає, що вони зараз працюють у тому стані, як до повномасштабного вторгнення.

"Десь 40–50% потужностей, які наша система мала до вторгнення, ми тимчасово втратили. Щодо магістральної високовольтної мережі та обʼєктів "Укренерго" – в результаті масованої терористичної кампанії росіян проти нашої енергосистеми близько 43% наших активів було пошкоджено ракетами або дронами", – розповів Кудрицький.

За його словами, наразі немає потреби відновлювати все як було.

"Ми плануємо робити краще, застосувати сучасніші технічні рішення, більше захистити об’єкти. Зараз думаємо, як змінити нові підстанції "Укренерго". Хочемо відбудувати їх більш автоматизованими і захищеними. Застосувати інженерні рішення, які дозволять захистити високовольтні підстанції від російських атак", – пояснив він.