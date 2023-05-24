В Укренерго пояснили, чому тимчасово відмовилися від експорту електроенергії
Зараз виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів, однак Україна була змушена тимчасово відмовитись від експорту електроенергії за кордон
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Імпорт та експорт електричної енергії наразі не здійснюється. Відсутність експорту електроенергії з України пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом усієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання", - пояснили там.
Триває ремонт пошкоджених унаслідок обстрілів ТЕЦ і ТЕС.
У компанії вкотре закликали українців економно споживати електроенергію увечері.
- Раніше в Укренерго перелічили прилади, які не варто використовувати у вечірні години.
- У квітні Україна поновила експорт електроенергії до Молдови та Польщі, який припинила через масовані ракетні удари восени минулого року.
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