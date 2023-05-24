Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Імпорт та експорт електричної енергії наразі не здійснюється. Відсутність експорту електроенергії з України пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом усієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання", - пояснили там.

Триває ремонт пошкоджених унаслідок обстрілів ТЕЦ і ТЕС.

У компанії вкотре закликали українців економно споживати електроенергію увечері.