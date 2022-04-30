В Україні затримано одного з найвідоміших злодіїв в законі, що тісно співпрацював з криміналітетом Росії

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Правохоронці уточнили, що виявили місцеперебування "Віті Пана" під час розслідування зв’язків криміналітету в Україні з Росією. За місцем його проживання вони вийшли і на двох інших кримінальних авторитетів.

"Злодій у законі" перебуває у міжнародному розшуку за організацію злочинної спільноти на території РФ. Він також є в санкційному списку, затвердженому Радою національної безпеки та оборони в травні 2021 року.

Один із затриманих кримінальних авторитетів, стверджують у Нацполіції, був "смотрящим" за Курською областю РФ. Він, а також його довірена особа розшукуються за підозрою у викраденні людини.

Наразі правоохоронці намагаються притягти затриманих представників криміналітету до відповідальності за українським законодавством.



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