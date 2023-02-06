Про це повідомляє Укренерго.

Станом на понеділок, 6 лютого, споживання електроенергії в Україні зростає через початок робочого тижня і через суттєве похолодання. Тому в країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години.

"Наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. Також в Україну здійснюється імпорт електроенергії", - розповіли в Укренерго.

Усі обленерго отримали ліміти споживання.

У компанії зазначили, що внаслідок масштабної аварії на підстанції НЕК "Укренерго", в Одесі та прилеглих районах тривають аварійні відключення.

"Через мережеві обмеження аварійні відключення застосовуються також у Києві та у Київській області", - розповіли в Укренерго.

Там підкреслили, що нині енергетики працюють над заживленням споживачів Одеси по резервних схемах.

"Також об’єкти критичної інфраструктури мають поступово перейти на альтернативні джерела живлення, що на даному етапі дозволить вивільнити певний обсяг потужності та спрямувати його для побутових споживачів", - додали в компанії.

Фахівці зосередились на ремонті одного з об’єктів, який дозволить прискорити відновлення електропостачання Одеси та Одеського району.