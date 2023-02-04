Шмигаль пояснив, як Одесу врятують від знеструмлення

Про це він написав у telegram.

Зокрема Шмигаль зазначив, що підстанція, на якій сталася аварія, була неодноразово пошкоджена внаслідок російських атак.

"В Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення. Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення - зокрема критичної інфраструктури - неможливо", - наголосив глава уряду.

Окрім цього, Шмигаль наголосив, що на позачерговому засіданні уряду доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника "Укренерго", представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

"Зараз основна мета - заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США", - додав прем’єр.

Зокрема зазначається, що він дав завдання Міністерству зовнішніх справ звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.

"В Одесі мають цілодобово працювати всі "Пункти незламності". Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник "Укренерго", - сказав Шмигаль.