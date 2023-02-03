В Одесі через аварію знеструмлені 4 райони

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

"У зв’язку з масштабною аварією на підстанції НЕК Укренерго тимчасово знеструмлені Суворівський, Малиновський і Приморський райони Одеси та частина Одеського району. Знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти", - йдеться у повідомленні.

Енергетики усувають аварію. Електропостачання буде відновлено після завершення робіт.