В Одесі через аварію знеструмлені 4 райони
Тимчасово знеструмлені Суворівський, Малиновський і Приморський райони Одеси та частина Одеського району
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
"У зв’язку з масштабною аварією на підстанції НЕК Укренерго тимчасово знеструмлені Суворівський, Малиновський і Приморський райони Одеси та частина Одеського району. Знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти", - йдеться у повідомленні.
Енергетики усувають аварію. Електропостачання буде відновлено після завершення робіт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.63Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе