В Україні змінили правила відслідковування передачі COVID-19: відтепер лише серед контактів високого ризику

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.



"В умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання", - пояснив він.



До контактів високого ризику належать члени сім'ї хворого на коронавірус, вразливі контактні особи за станом здоров’я, люди, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, наприклад, лікарнях та установах довготривалого догляду.





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