В Україні змінили правила відслідковування передачі COVID-19: відтепер лише серед контактів високого ризику
В Україні змінилися правила відстежування передачі коронавірусу в "червоній" зоні карантину
Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
"В умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання", - пояснив він.
До контактів високого ризику належать члени сім'ї хворого на коронавірус, вразливі контактні особи за станом здоров’я, люди, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, наприклад, лікарнях та установах довготривалого догляду.
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