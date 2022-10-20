В Україні знищили двох старших лейтенантів армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували старших лейтенантів російської армії Михайла Кузьміна й Ігоря Степіна
Про це написав у телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Старший лейтенант Ігор Степін успішно демобілізований", - зауважив він.
Так само військовий прокоментував ліквідацію старшого лейтенанта Михайла Кузьміна.
- 18 жовтня Анатолій Штефан писав, що в ході війни РФ проти України ліквідували російських старших лейтенантів Івана Кабанова й Андрія Машошина.
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