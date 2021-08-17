В Україні зробили 7,5 млн щеплень проти COVID-19
16 серпня 123 637 людей отримали щеплення від коронавірусу
Про це повідомляє МОЗ у Telegram.
За вчора першу дозу отримали 70 405 людей, завершили вакцинацыю - 53 232 людини.
16 серпня працювали: 804 бригади, 2 755 пунктів щеплення; 324 центри вакцинації.
З початку кампанії щеплено 4 793 100 людей, повністю імунізовані – 2 791 305 людей. Всього зробили 7 584 403 щеплення.
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