В Україні зробили 7,5 млн щеплень проти COVID-19

Про це повідомляє МОЗ у Telegram.



За вчора першу дозу отримали 70 405 людей, завершили вакцинацыю - 53 232 людини.



16 серпня працювали: 804 бригади, 2 755 пунктів щеплення; 324 центри вакцинації.



З початку кампанії щеплено 4 793 100 людей, повністю імунізовані – 2 791 305 людей. Всього зробили 7 584 403 щеплення.

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