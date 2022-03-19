В Україні зруйновано 69 закладів освіти, ще 489 - пошкоджено, - Офіс генпрокурора

Про це повідомив Офіс генпрокурора.



"Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю", - ідеться в заяві.



Найбільше пошкоджених шкіл і дитячих садків на Донеччині - 138, Харківщині - 77, Київщині - 41, Миколаївщині - 39, Сумщині - 33, Херсонщині - 21, у Києві - 43.



Дані не остаточні, оскільки неможлив оглянути місця обстрілів у районах активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.

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