В Україні з'явилась перша вулиця на честь головнокомандувача ЗСУ Залужного
У селищі міського типу Стара Синява Хмельницької області назвали вулицю на честь Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного
Рішення ухвалила селищна рада, передає Укрінформ.
На сесії перейменували вулиці, назви яких пов’язані з пропагандою тоталітарних режимів.
Вулицю та провулок Жукова перейменували на Генерала Залужного.
Також у селищі з'явилися вулиці Героїв Маріуполя та Захисників України.
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