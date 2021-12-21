В Україні з’явився новий оператор доставки вантажів з Китаю "під ключ"

Саме тому доставка вантажів із Китаю – дуже популярна послуга для сучасних підприємців та приватних осіб.



Швидкі та надійні вантажоперевезення з Китаю в Україну можливі лише завдяки грамотній організації доставки, тому варто звернутися до перевіреної транспортної компанії. Вона убезпечить від усіх ризиків, пов'язаних із перевезенням вантажу з Піднебесної, підбере оптимальний маршрут, запропонує найвигідніші умови співпраці.





Перевезення вантажів з Китаю "під ключ"

Великий власний автопарк. Наявність агентів у Китаї. Імпорт "під ключ". Висока швидкість доставки. Гнучка цінова політика.

Адресна доставка будь-якого типу вантажу