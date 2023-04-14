Про це інформує Укренерго.

У п'ятницю виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби українці. У системі зберігається достатній резерв потужності.

Триває експорт електроенергії в Молдову до 98 МВт в різні години. Водночас є незначний імпорт зі Словаччини - 2-4 МВт.

Енергетики працюють над відновленням системи після атак РФ. Пріоритетним для компанії нині є відновлення надійності живлення.

Споживачів просять, за можливості, використовувати електротехніку в нічні та денні години.

"Працюють всі види генерації. Багато води у річках забезпечують активну роботу гідроелектростанцій упродовж всієї доби, і ще більше зростання генерації ГЕС при покритті пікового споживання зранку та ввечері. Зокрема, у певний період часу частка ГЕС у структурі виробництва становить близько 20%, заміщаючи частину теплової генерації", - заявили у пресслужбі.

Фіксується підняття рівня води у Дніпрі та Дністрі. Для уникнення підтоплень населених пунктів Укргідроенерго здійснює контрольовані скиди води.