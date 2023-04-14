Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка В українській енергосистемі є резерв потужності, триває експорт у Молдову

В українській енергосистемі є резерв потужності, триває експорт у Молдову

14 квітня, 2023 п'ятниця
12:08
Економіка електроенергія

Станом на 14 квітня в Україні зберігається достатній резерв потужності енергосистеми, триває експорт електроенергії в Молдову - до 98 МВт

Про це інформує Укренерго.

У п'ятницю виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби українці. У системі зберігається достатній резерв потужності.

Триває експорт електроенергії в Молдову до 98 МВт в різні години. Водночас є незначний імпорт зі Словаччини - 2-4 МВт.

Енергетики працюють над відновленням системи після атак РФ. Пріоритетним для компанії нині є відновлення надійності живлення. 

Споживачів просять, за можливості, використовувати електротехніку в нічні та денні години.

"Працюють всі види генерації. Багато води у річках забезпечують активну роботу гідроелектростанцій упродовж всієї доби, і ще більше зростання генерації ГЕС при покритті пікового споживання зранку та ввечері. Зокрема, у певний період часу частка ГЕС у структурі виробництва становить близько 20%, заміщаючи частину теплової генерації", - заявили у пресслужбі.

Фіксується підняття рівня води у Дніпрі та Дністрі. Для уникнення підтоплень населених пунктів Укргідроенерго здійснює контрольовані скиди води.

  • 8 квітня Міненерго повідомило, що Україна відновлює експорт електроенергії у Європу за умови першочергового забезпечення українських споживачів та надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі.
  • 10 квітня повідомлялося, що найближчими днями Укренерго розпочне експорт електроенергії до Молдови та Польщі. Це стало можливим завдяки надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі. 
Новини
Світ
ЄС
Молдова
Читайте також:
Борислав Береза
Автор Борислав Береза
12 квітня, 2023 середа
Відео страти - приклад того, що було б, якби рашистів не зупинила Україна
13 квітня, 2023 четвер
Кулеба заявив, що Чорне море має стати морем НАТО. У Кремлі відреагували
Європейська Солідарність
12 квітня, 2023 середа
Порошенко та депутати "ЄС" вимагають скликати позачергове засідання Ради, щоб розблокувати 30 тис. грн для військових
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.53
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
14 квітня
13:18
У Києві відкриють 70-й сезон руху поїздів дитячої залізниці
13:14
Анатолій Карбан
У бою в районі Авдіївки загинув історик та педагог Анатолій Карбан
13:10
комендантська година, Великдень
Не піддаватися на провокації: СБУ дала поради українцям напередодні Великодня
13:01
Оновлено
Віктор Орбан
Прем'єр Угорщини Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані країною". У РФ його похвалили
12:57
Залізниця
Встановлював камери уздовж залізничних колій: на Одещині судитимуть колаборанта
12:56
ЗАЕС
Російські окупанти на Запорізькій АЕС готуються до утримання працівників на станції, - Енергоатом
12:51
Сергій Шойгу
Новий міністр оборони Китаю відвідає Росію на запрошення Шойгу: подробиці
12:41
Марін Ле Пен
Ле Пен заявила, що перемога України над РФ розв'яже Третю світову війну
12:40
Українські самозванці, філфак душі та броньовані ведмеді – 5 книг про те, що нас врятує
12:33
китайскі юані
Китайська компанія імпортувала мідь з окупованої РФ частини України, - Reuters
12:29
священник
Їздив до РФ заробляти. Прикордонники на Київщині виявили у священника московського патріархату "компрометуючі матеріали"
12:09
OPINION
Олеся Ісаюк
Випадок Спартака Субботи: чи винна "інтелектуальна бульбашка"?
11:54
обмін
До України повернули тіла ще 82 загиблих військовослужбовців
11:37
Китай
Китай заявив, що не експортує зброю сторонам війни в Україні
11:36
Юрій Ігнат
У Повітряних силах припустили, чому РФ вирішила запустити виробництво ракет Х-50
11:33
Міністр культури призначив в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра"
11:12
Мелітополь
Вранці поблизу залізничного депо в Мелітополі пролунав вибух
11:03
МіГ-29
У Повітряних силах прокоментували дозвіл Німеччини передати Україні літаки МіГ-29
10:57
Ворог за минулу добу вів вогонь по 102 населених пунктах України
10:47
SAMP-T
Злив документів Пентагону: Україна може отримати ППО SAMP/T пізніше, ніж було обіцяно
10:39
газ. Ілюстративне зображення
Країни Балтії хочуть зупинити імпорт скрапленого газу з РФ
10:36
Бахмут
Росія кинула до вагнерівців у Бахмут сили регулярної армії, але ЗСУ щодня декласують "елітних" десантників, - Череватий
10:14
За добу армія ворога убила мирного жителя Донеччини, двох поранила
10:13
ПВК Вагнера
РФ активізувала наступ на Бахмут, долучені вагнерівці й десантники, - розвідка Британії
10:02
OPINION
Валерій Чалий
Що робити США, якщо відбудеться напад на Тайвань?
10:01
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні перед вихідними: ціни на долар, євро, злотий
09:50
У всіх регіонах України завершився опалювальний сезон
09:48
Оновлено
міністр оборони США Ллойд Остін
У США наказали переглянути механізм доступу до розвідданих після витоку секретних документів
09:41
У тимчасово окупованому Криму повідомили про мінування усіх шкіл, звинувачують у провокації Україну
09:40
Микола Княжицький
ПЦУ не буде "державною церквою"
09:29
Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині 13 квітня поранень зазнали троє цивільних і волонтер
09:20
Олексій Данілов
ЗСУ відпрацьовують нові види озброєння, не виключене їхнє застосування у Криму, - Данілов
09:01
Ворог атакував Запоріжжя
За добу ворог завдав 81 удару по населених пунктах Запоріжжя: є руйнування
09:00
У Вишгородському районі Київщини розмило дамбу
У Вишгородському районі Київщини розмило дамбу: підтоплено вулиці й тимчасову переправу до Іванкова
08:50
Загиблі діти
Внаслідок збройної агресії РФ 468 дітей загинули в Україні
08:28
ISW сказав, як Кремль може використати арешт журналіста WSJ
08:26
втрати окупантів
Росія втратила за добу в Україні 500 військових, 16 бронемашин та 7 артсистем
08:16
Ворог обстріляв Херсон 10.04.2023
За минулу добу росіяни обстріляли Херсонщину 68 разів: дві людини загинули, чотири поранені
08:08
OPINION
Вікторія Сюмар
Я не знаю як об’єднати ці дві країни...
08:00
КНДР провела випробування ракет
У КНДР кажуть, що під час останнього пуску тестували нову балістичну ракету
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV