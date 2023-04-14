В українській енергосистемі є резерв потужності, триває експорт у Молдову
Станом на 14 квітня в Україні зберігається достатній резерв потужності енергосистеми, триває експорт електроенергії в Молдову - до 98 МВт
Про це інформує Укренерго.
У п'ятницю виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби українці. У системі зберігається достатній резерв потужності.
Триває експорт електроенергії в Молдову до 98 МВт в різні години. Водночас є незначний імпорт зі Словаччини - 2-4 МВт.
Енергетики працюють над відновленням системи після атак РФ. Пріоритетним для компанії нині є відновлення надійності живлення.
Споживачів просять, за можливості, використовувати електротехніку в нічні та денні години.
"Працюють всі види генерації. Багато води у річках забезпечують активну роботу гідроелектростанцій упродовж всієї доби, і ще більше зростання генерації ГЕС при покритті пікового споживання зранку та ввечері. Зокрема, у певний період часу частка ГЕС у структурі виробництва становить близько 20%, заміщаючи частину теплової генерації", - заявили у пресслужбі.
Фіксується підняття рівня води у Дніпрі та Дністрі. Для уникнення підтоплень населених пунктів Укргідроенерго здійснює контрольовані скиди води.
- 8 квітня Міненерго повідомило, що Україна відновлює експорт електроенергії у Європу за умови першочергового забезпечення українських споживачів та надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі.
- 10 квітня повідомлялося, що найближчими днями Укренерго розпочне експорт електроенергії до Молдови та Польщі. Це стало можливим завдяки надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.17
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе