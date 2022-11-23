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В українській розвідці назвали головні цілі мобілізації в Росії

23 листопада, 2022 середа
14:58
війна з Росією Мобілізовані в РФ

У ГУР розповіли, що мобілізовані російскі загарбники поповнюють окупаційні підрозділи на тимчасово зайнятій території України

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів про участь мобілізованих росіян у бойових діях в Україні.

"Однією з основних цілей мобілізації є поповнення частин та тактичних груп, які сьогодні беруть участь у бойових діях на території України", – розповів Скібіцький.

Також представник української розвідки каже, що армія Росії створює підрозділи резерву в усіх військових округах країни, зокрема й навіть на Північному флоті.

"Звичайно, я сказав би про встановлення нового режиму дивізії крайових військ. Тому що це один із підходів Росії щодо збільшення чисельності військ біля нашого кордону. Звичайно ж можливого залучення цих військ на території України. Наприклад, на Херсонщині. Нам відомо про план переведення цих військ під відповідальність Південного військового округу", – додав представник ГУР.

  • Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров раніше інформував про дії чеченців в окупованому місті: вони стали приїжджати до місцевої лікарні та ночувати в палатах попри санітарні норми. За словами Федорова, "уже тоді місцеві повідомляли про велику кількість окупантів під наркотичним сп’янінням, які не усвідомлюють, що роблять".
  • З тимчасово окупованої Луганської області "кадирівці" вивезли 200 "важких" підлітків на так званий "військово-патріотичний" вишкіл. 
  • Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що тікаючи з Херсона, кадирівці постріляли військових РФ у боротьбі за плавзасоби.
  • Українська розвідка розповіла, що військові формування Пригожина та Кадирова створювалися аби придушувати повстання у РФ, а на фронті "кадирівців" використовують як "загороджувальні загони", які не дають російським солдатам відступити. 

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Росія
російська армія
мобілізація
окупанти
ГУР
Міністр оборони України
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