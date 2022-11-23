В українській розвідці назвали головні цілі мобілізації в Росії

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів про участь мобілізованих росіян у бойових діях в Україні.

"Однією з основних цілей мобілізації є поповнення частин та тактичних груп, які сьогодні беруть участь у бойових діях на території України", – розповів Скібіцький.

Також представник української розвідки каже, що армія Росії створює підрозділи резерву в усіх військових округах країни, зокрема й навіть на Північному флоті.

"Звичайно, я сказав би про встановлення нового режиму дивізії крайових військ. Тому що це один із підходів Росії щодо збільшення чисельності військ біля нашого кордону. Звичайно ж можливого залучення цих військ на території України. Наприклад, на Херсонщині. Нам відомо про план переведення цих військ під відповідальність Південного військового округу", – додав представник ГУР.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров раніше інформував про дії чеченців в окупованому місті: вони стали приїжджати до місцевої лікарні та ночувати в палатах попри санітарні норми. За словами Федорова, "уже тоді місцеві повідомляли про велику кількість окупантів під наркотичним сп’янінням, які не усвідомлюють, що роблять".

З тимчасово окупованої Луганської області "кадирівці" вивезли 200 "важких" підлітків на так званий "військово-патріотичний" вишкіл.

Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що тікаючи з Херсона, кадирівці постріляли військових РФ у боротьбі за плавзасоби.

Українська розвідка розповіла, що військові формування Пригожина та Кадирова створювалися аби придушувати повстання у РФ, а на фронті "кадирівців" використовують як "загороджувальні загони", які не дають російським солдатам відступити.

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