В українському Причорномор'ї збудують найбільшу в Європі ферму з вирощування креветок

Про це розповідає Еспресо.TV.



Продуктивність ферми складе до 500 тонн/рік готової продукції, а інвестиції в проєкт - 200 млн грн. Окрім того, є намір побудувати на території комплексу інкубатор мальків морських риб: сибасу, дорадо, барамунді та групера - загальною вартістю близько 20 млн євро, здатний виробляти до 1 тис. тонн/рік товарної риби, йдеться в матеріалі Українського промислового порталу.



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Після запуску підприємства проєкт включатиме власний комбікормовий завод, опанує всі процеси переробки, а також матиме власне маточне стадо та інкубатор мальків креветок. Компанія також має намір продавати надлишки посадкових матеріалів для корму ракоподібних, комбікорми і проміжні продукти переробки іншим компаніям, які захочуть займатися розвитком аквакультури в Україні.



Довідка



Україна щорічно імпортує близько 2,4 тис. тонн ракоподібних на рік. Переважну більшість експорту складають криль і раки, тоді як місткість ринку тихоокеанської білоногої креветки (або “королівської”) - 200-300 тонн/рік.





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