В Україну 14 червня повернеться літо: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
У середу, 14 червня, в Україну повернеться літо - підніметься температура повітря до 27 °C. Короткочасні дощі обіцяють на заході, місцями у південній частині
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Середа поверне нас у літню погоду.
Після короткочасного, хоча й майже осіннього похолодання, знову в Україні відновлюються високі градуси.
Завтра, 14 червня, максимальна температура повітря становитиме +20...+27 °C.
Надалі по тижню буде ще тепліше, хіба що в західних областях повітря очікується свіжішим, особливо в Карпатах.
У середу короткочасні грозові дощі обіцяють бути на заході України, на Вінниччині, місцями у південній частині, а також вдень є ймовірність дощу на Луганщині та південних районах Дніпропетровщини.
На решті території України - без істотних опадів.
У Києві 14 червня ще +22...+24 °C, а вже у середу +24...+26 °C.
Дощу завтра в столиці не передбачається, можливо хмари залишаться.
- 8 червня стало відомо, що вчені передбачають нові кліматичні моделі на планеті вже через 10 років. Літній морський лід може повністю зникнути з Арктики.
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