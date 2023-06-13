Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Середа поверне нас у літню погоду.

Після короткочасного, хоча й майже осіннього похолодання, знову в Україні відновлюються високі градуси.

Завтра, 14 червня, максимальна температура повітря становитиме +20...+27 °C.

Надалі по тижню буде ще тепліше, хіба що в західних областях повітря очікується свіжішим, особливо в Карпатах.

У середу короткочасні грозові дощі обіцяють бути на заході України, на Вінниччині, місцями у південній частині, а також вдень є ймовірність дощу на Луганщині та південних районах Дніпропетровщини.

На решті території України - без істотних опадів.

У Києві 14 червня ще +22...+24 °C, а вже у середу +24...+26 °C.

Дощу завтра в столиці не передбачається, можливо хмари залишаться.