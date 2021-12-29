В Україну доставили 88 тис. тонн вугілля з Колумбії

Про це повідомила пресслужба ПАТ "Центренерго".



Корабель пришвартувався в порту "Південний" на Одещині.



У Центренерго зауважили, що від кінця листопада 2021 року це вже четверте судно, яке імпортувало енергетичне вугілля для "Центренерго". Загалом морським шляхом компанії поставили близько 300 тис. тонн вугілля.



У січні 2022 року мають прибути ще два судна зі 150 тис. тонн вугілля з Австралії. Їхні заходження в порт заплановані на 15-17 та 28-29 січня.



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