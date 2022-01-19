В Україну несуться морози і сніг, - синоптик Наталка Діденко

Про це вона повідомила у telegram.

Завтра, на Івана, сніг йтиме на Заході, Півночі та подекуди в центральних областях.

У Карпатах може сніжити сильніше.

Також до України прийде атмосферний фронт.

На Півдні та Сході України - без опадів.

На дорогах очікується ожеледиця.

Температура повітря вночі -3…-9°C, на Сході -9…-14°C.

Вдень 20 січня очікується від -3°C до +2°C, в східних областях -3…-8°C,

У Києві завтра сніг, вночі -2…-4°C, вдень близько нуля.



