В Україну несуться морози і сніг, - синоптик Наталка Діденко
Українцям 20 січня слід очікувати похолодання, сніг та ожеледицю
Про це вона повідомила у telegram.
Завтра, на Івана, сніг йтиме на Заході, Півночі та подекуди в центральних областях.
У Карпатах може сніжити сильніше.
Також до України прийде атмосферний фронт.
На Півдні та Сході України - без опадів.
На дорогах очікується ожеледиця.
Температура повітря вночі -3…-9°C, на Сході -9…-14°C.
Вдень 20 січня очікується від -3°C до +2°C, в східних областях -3…-8°C,
У Києві завтра сніг, вночі -2…-4°C, вдень близько нуля.
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