В Україну повернули ще трьох викрадених росіянами дітей
У суботу, 21 жовтня, на Батьківщину повернули ще трьох українських дітей, яких викрали росіяни під час окупації регіонів України
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
Зазначається, що повернення трьох українських дітей здійснили в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Також до процесу долучилися громадські організації та міжнародні партнери.
Фото: Дмитро Лубінець
Зокрема, це повернення вдалося здійснити завдяки співпраці з благодійним фондом Orphans Feeding Foundation та співзасновницею організації Маріам Ламберт.
Фото: Дмитро Лубінець
"Також дякую за долученість NGO Heroiam Slava (Jaanika Merilo) та БФ "Посмішка ЮА", - додав Лубінець.
Фото: Дмитро Лубінець
Лубінець окремо нагадав, що в разі зникнення дитини на окупованих територіях варто звертатися до Офісу омбудсмана. Номери гарячої лінії: 0 800 50 17 20 - в межах України, 044 299 74 08 - для дзвінків з-за кордону; електронна адреса - [email protected].
- Також тиждень тому Україна повернула додому трьох хлопчиків та 17-річну дівчину, яких під час повномасштабного вторгнення незаконно депортували росіяни.
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