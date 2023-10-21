В Україну повернули ще трьох викрадених росіянами дітей

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що повернення трьох українських дітей здійснили в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Також до процесу долучилися громадські організації та міжнародні партнери.

Фото: Дмитро Лубінець

Зокрема, це повернення вдалося здійснити завдяки співпраці з благодійним фондом Orphans Feeding Foundation та співзасновницею організації Маріам Ламберт.

Фото: Дмитро Лубінець

"Також дякую за долученість NGO Heroiam Slava (Jaanika Merilo) та БФ "Посмішка ЮА", - додав Лубінець.

Фото: Дмитро Лубінець

Лубінець окремо нагадав, що в разі зникнення дитини на окупованих територіях варто звертатися до Офісу омбудсмана. Номери гарячої лінії: 0 800 50 17 20 - в межах України, 044 299 74 08 - для дзвінків з-за кордону; електронна адреса - [email protected].