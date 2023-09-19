В Укравтопромі розповіли, які авто українці найбільше купують у 2023 році

Про це інформує Асоціація автовиробників України.

За даними Укравтопрому, у першому півріччі року український ринок легкових автівок отримав 165,2 тис. одиниць. З них 23% були новими, а 77% - вживаними.

Серед вживаних авто найбажанішими були німецькі марки, особливо Volkswagen. Серед нових авто лідерство захопили японські марки, зокрема Toyota.

Найбільша кількість вживаних авто - 44,7 тис. одиниць, були виготовлені в Німеччині. Найпопулярнішим імпортованим автомобілем з пробігом німецького походження став Volkswagen Golf.

Французькі легковики зайняли друге місце серед ввезених вживаних авто - 17 тисяч. Найбільшим попитом серед вживаних "французів" користувався Renault Megane.

Замикають лідерську трійку автомобілі виготовлені в США - 15,7 тис. вживаних авто. Найбажанішим "американцем" в цій статистиці був електромобіль Tesla Model 3.

Серед нових легківок на першому місці "японці" - 8,5 тис. одиниць. Обираючи автомобіль, виготовлений в Японії, українські покупці частіше віддавали перевагу кросоверу Toyota RAV-4.

На другому місці на ринку нових авто - 6,4 тис. німецьких машин. Бестселером серед нових "німців" став Volkswagen Touareg.

Також у першу трійку увійшли автомобілі виготовлені у КНР - 4,5 тис. одиниць. Серед нових легковиків китайського виробництва безперечним лідером став Volkswagen ID.4.