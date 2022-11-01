Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

"Для усунення наслідків атак рашистів сьогодні, 1 листопада, з 06:00 Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни", - йдеться в повідомленні.

У компанії кажуть, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені.

"Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів", - додають в Укренерго.

Станом на ранок 1 листопада у Києві після обстрілів у понеділок, 31 жовтня, відновили водо- та електропостачання.

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