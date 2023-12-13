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В Укренерго пояснили різницю між комерційним імпортом електроенергії та аварійною допомогою

13 грудня, 2023 середа
13:18
Економіка вимкнення електроенергії

Комерційний імпорт електроенергії є дешевшим, аніж аварійна допомога для покриття дефіциту потужності, і дає гарантії того, що Україна отримає необхідні обсяги

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав на "Energy Security Dialogue 2023: Стійкість та Відновлення", передає Еспресо.

"Ми створили певну рамку, яка дозволяє нам у цій непростій ситуації втримувати баланс в енергосистемі, але проблема негарантованості аварійної допомоги - вона є основною, чому комерційний імпорт кращий. Навіть питання не в грошах, а в гарантованості. Комерційний імпорт плановий - він дешевший, але він і гарантований", – пояснив він різницю між комерційним імпортом та аварійною допомогою.

Водночас Кудрицький наголосив на необхідності зміни ринкового регулювання.

"Імпорт дійсно в певні години є, але для того, щоби повністю покрити дефіцит, його недостатньо. Для того, щоби повністю покривати дефіцит, по суті, наше ринкове регулювання в Україні повинно бути гармонізоване з європейським. Тоді у нас буде набагато краща ситуація з тим, щоб залучати дешевший імпорт з Європи, аніж дорожчу аварійну допомогу", - сказав голова правління НЕК "Укренерго".

За його словами, ціна аварійної допомоги не є фіксованою, вона може змінюватися щогодини.

"Це дуже сильно залежить від цін на суміжних ринках: у Словаччині, Румунії, Польщі може бути ситуативно ціна майже однакова, а іноді вона значно вища (ми говоримо про аварійну допомогу). Ця ціна аварійної допомоги - вона не є абсолютно фіксованою, вона є, по суті, ціною балансуючого ринку сусідніх країн, прив'язаних до цієї ціни - тому теж варіюються, кожної години можуть змінюватися", - сказав Кудрицький.

Втім, основною проблемою є не ціна, а гарантії, наголосив він.

"Відмови можуть бути, якщо у сусідів наших не має "під рукою" прямо зараз додаткових резервних потужностей, які можна включити й нам допомогти. Періодично коли ми звертаємося за аварійною допомогою до наших сусідів, ми отримуємо інформацію про те, що обсяг, який ми просимо - повною мірою вони не здатні нам дати в конкретний момент, або взагалі у них є проблеми з додатковими потужностями", - пояснив Кудрицький.

Він зазначив, що Україна може брати аварійну допомогу й від тих країн, із якими немає спільного кордону, однак ця допомога буде дорожчою.

"На щастя, у нас досить багато сусідів і ми завжди можемо цю аварійну допомогу попросити в когось іншого, якщо отримали відмову. Ба більше, у нас є договір зі всіма європейськими операторами, за яким ми можемо таку аварійну допомогу брати не тільки в безпосередніх сусідів, а навіть в країн, які знаходяться за ними, наприклад Німеччина. До цього ми ще не вдавалися, така допомога буде ще дорожчою, ніж звичайна аварійна допомога, але у нас є така опція", - резюмував Кудрицький.

Україна
ЄС
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