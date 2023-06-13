Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго.

"Через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями", – йдеться у повідомленні.

"ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для літніх екологічних попусків", - додали в компанії.

Там закликали людей ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірні години, для зменшення навантаження в енергосистемі.

Що стосується рівня води біля Нікополя, там фахівці Укргідрометцентру тимчасово припинили заміри через замулення нижче встановлених датчиків.

"Фахівці Укргідроенерго спільно з іншими організаціями продовжують шукати інші способи здійснення замірів", – наголосили в компанії.