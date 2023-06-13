В Укргідроенерго закликали людей економити електроенергію: ситуація на енергосистемі станом на 13 червня
Станом на 13 червня гідроелектростанції на Дніпрі виробляють менше електроенергії. Людей закликають ощадливо використовувати світло, особливо ввечері
Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго.
"Через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями", – йдеться у повідомленні.
"ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для літніх екологічних попусків", - додали в компанії.
Там закликали людей ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірні години, для зменшення навантаження в енергосистемі.
Що стосується рівня води біля Нікополя, там фахівці Укргідрометцентру тимчасово припинили заміри через замулення нижче встановлених датчиків.
"Фахівці Укргідроенерго спільно з іншими організаціями продовжують шукати інші способи здійснення замірів", – наголосили в компанії.
- 12 червня у Міненерго повідомляли, що Дніпровська ГЕС - 1 та Дніпровська ГЕС - 2 працюють з обмеженнями через зниження рівня води.
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