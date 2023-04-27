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В Укргідрометцентрі прогнозують, що 1–2 травня вода з Десни знову може підтопити Київ

27 квітня, 2023 четвер
18:19
Суспільство

Формування другої хвилі водопілля через добігання повеневих вод Прип’яті та Десни до меж Києва очікується 1–2 травня

Про це сказав Ілля Перевозчиков, начальника відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру, передає видання "Вечірній Київ".

Пік весняного водопілля на Дніпрі пройшов 17 квітня, вважає він.

"На Дніпрі спостерігається спад весняного водопілля. Але ріст рівнів води в останні дні в районі Києва пов’язаний з технологічною роботою Київської ГЕС та її пропуском водних мас", - сказав експерт.

Наразі спеціалісти відмічають приріст обсягів води на Десні, які досягнуть гирла Десни в районі Києва 1–2 травня. Проте опади не вплинуть на рівні води у Дніпрі.

Однак, за словами Перевозчикова, паводок через дощі пройде у західних областях України - на річках басейну Дністра та на Закарпатті. Підтоплення також можуть бути у східних областях України. Зокрема на деяких річках Харківської, Донецької областей.

Наразі складною зберігається ситуація з підтопленням у деяких районах Волинської та Рівненської областей, на Черкащині, Чернігівщині, Кіровоградщині. Очікується підтоплення заплавних та прирічкових ділянок у Запорізькій та Херсонській областях, наголосив Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС.

Підтопленими залишаються 20 тисяч гектарів сільгоспугідь на Волині, 704 присадибні ділянки в різних областях.

"За весь період підрозділи ДСНС відкачали 252 тисячі кубометрів води з присадибних ділянок громадян, евакуювали у безпечні місця 27 людей. Для підтоплених районів Чернігівської області організували 4 пункти допомоги, де чергує техніка ДСНС й створені склади продуктів для обтоплених населених пунктів. Також на затоплених ділянках доріг організовані переправи", - звітує він.

За даними Укргідроенерго, нині очікується формування другої хвилі водопілля через добігання повеневих вод Прип’яті та Десни. Однак, за прогнозами фахівців, ці коливання будуть значно меншими і ситуація буде стабілізуватися.

  • Уранці 27 квітня повідомлялося, що упродовж доби в річці Дніпро в районі Києва рівень води піднявся на 9 см: за три дні спостерігається підняття на 26 см.

Україна
Київщина
повінь
новини Києва
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