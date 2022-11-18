Про це написав у Facebook гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Люблю починати п’ятницю з позитиву. Після марки з херсонським кавунчиком нас просять випустити марку з мелітопольською черешнею та "тим самим" єнотом. Проте на всі події марок не вистачить, то, може, поєднаємо?" - написав він і зазначив, що скоро на українців чекають гарні новини.

Раніше у мережі з'явився допис російської пропагандистки Анни Долгарьової, яка хизувалася, що, тікаючи з Херсона, її товариш встиг украсти єнота. Це викликало резонанс у соцмережах, де люди почали масово перейматись долею тварини.

Директор парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка" кримський бізнесмен Олег Зубков заявив, що єнота та інших тварин, яких вивезли з Херсона, обовʼязково повернуть.

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