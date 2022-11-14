Про це він сказав виданню Крим. Реалії.

Зубков запевнив, що це "тимчасова евакуація" і наразі тварини перебувають у хороших умовах у "Тайгані". За словами бізнесмена, він має намір повернути тварин "у повному складі", якщо у Херсоні будуть готові їх прийняти.

"Я поверну їх одразу, як тільки влада Херсона дасть команду, що може їх прийняти. Ще три павичі, ще два фазани, цесарки, дві вовчиці, лама та віслюк Даша", – перерахував Зубков.

Раніше у мережі з'явився допис російської пропагандистки Анни Долгарьової, яка хизувалася, що, тікаючи з Херсона, її товариш встиг украсти єнота. Це викликало резонанс у соцмережах, де люди почали масово перейматись долею тварини.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

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