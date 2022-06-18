В уряді Бельгії погодили перехід на чотириденний робочий тиждень

Про це повідомляє ЄП із посиланням на Le Soir.

Законопроєкт спрямований на забезпечення свободи в умовах праці з метою підвищення рівня зайнятості дорослого населення до понад 80% до 2030 року з теперішних 70,6%.

Як головний аспект, Бельгія скоротить повний робочий тиждень з п’яти днів до чотирьох, зберігаючи таку ж кількість робочих годин. Люди зі стандартним контрактом зможуть працювати 10 годин щодня замість восьми годин, щоб мати додатковий вихідний в тиждень.

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Також буде дозволено вибирати інші варіанти, наприклад, брати відпустку на цілий тиждень або брати додаткові години щотижня.

Законопроєкт ще має бути проголсоований у парламенті і може набути чинності восени.