В уряді Бельгії погодили перехід на чотириденний робочий тиждень
Уряд Бельгії погодив реформу трудового законодавства, яка передбачає можливе запровадження чотириденного робочого тижня
Про це повідомляє ЄП із посиланням на Le Soir.
Законопроєкт спрямований на забезпечення свободи в умовах праці з метою підвищення рівня зайнятості дорослого населення до понад 80% до 2030 року з теперішних 70,6%.
Як головний аспект, Бельгія скоротить повний робочий тиждень з п’яти днів до чотирьох, зберігаючи таку ж кількість робочих годин. Люди зі стандартним контрактом зможуть працювати 10 годин щодня замість восьми годин, щоб мати додатковий вихідний в тиждень.
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Також буде дозволено вибирати інші варіанти, наприклад, брати відпустку на цілий тиждень або брати додаткові години щотижня.
Законопроєкт ще має бути проголсоований у парламенті і може набути чинності восени.
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