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В уряді Франції закликали розслідувати можливе постачання армії РФ пального нафтогазовою компанією TotalEnergies

25 серпня, 2022 четвер
11:29
Світ TotalEnergies

Міністр транспорту Франції Клеман Бон закликав до розслідування того, чи була причетна французька нафтова компанія TotalEnergies до постачання палива для реактивних літаків російським військовим

Про це повідомляє Reuters.

"Це надзвичайно серйозна тема, тому необхідно провести розслідування того, чи мав місце, мимоволі або навмисно, обхід енергетичних санкцій", - заявив Бон.

Газета Le Monde повідомила в середу, що TotalEnergies брала участь у постачанні газового конденсату для виробництва авіаційного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками у війні проти України через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

За даними видання, авіаційне паливо, доставлене на дві бази ВПС Росії, які, ймовірно, причетні до завдання авіаударів по Україні, було вироблено з газового конденсату, що поставляється "Тернафтогазом", у якому Totalenergies володіє 49%.

TotalEnergies, яка, на відміну від великих західних конкурентів, зберегла свої активи в Росії, попри критику, заявила, що в неї немає інфраструктури, яка б постачала російським військовим, і нічого не знає про якесь потенційне виробництво авіагасу її діловими партнерами.

Бон, який сказав, що у нього недостатньо інформації, щоб прийняти чиюсь сторону із цього питання, був першим представником французького уряду, який прокоментував звинувачення.

  • 21 червня канадська розвідка попередила підприємців своєї країни про те, що Росія намагається здобути західні військові технології в обхід нових санкційних обмежень. "Російські спроби оминути ці санкції та незаконно придбати Західні технології обмеженого або подвійного призначення триватимуть і надалі та, можливо, посилюватимуться, в тому числі у Канаді", - застерегли у відомстві.

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