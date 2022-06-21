Про це у твіттері повідомила Канадська служба безпеки й розвідки (CSIS).

"CSIS попереджає канадських підприємців... що Росія активно намагатиметься знайти шляхи обходу нових раундів санкцій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає CSIS, російський військово-промисловий комплекс є значно залежним від західни технологій.

"Російські спроби оминути ці санкції та незаконно придбати Західні технології обмеженого або подвійного призначення триватимуть і надалі та, можливо, посилюватимуться, в тому числі у Канаді", - застерегли у відомстві.

Нагадаємо, Канада, Польща, Словаччина, Нідерланди та Німеччина повідомили про нове озброєння, яке передадуть Україні.

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