Росія намагається отримати західні військові технології, тому активно шукає способи обходу санкцій, - канадська розвідка
Канадська розвідка попередила підприємців своєї країни про те, що Росія намагається здобути західні військові технології в обхід нових санкційних обмежень
Про це у твіттері повідомила Канадська служба безпеки й розвідки (CSIS).
"CSIS попереджає канадських підприємців... що Росія активно намагатиметься знайти шляхи обходу нових раундів санкцій", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає CSIS, російський військово-промисловий комплекс є значно залежним від західни технологій.
"Російські спроби оминути ці санкції та незаконно придбати Західні технології обмеженого або подвійного призначення триватимуть і надалі та, можливо, посилюватимуться, в тому числі у Канаді", - застерегли у відомстві.
- Нагадаємо, Канада, Польща, Словаччина, Нідерланди та Німеччина повідомили про нове озброєння, яке передадуть Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.41
Купівля 34.41Продаж 35.22
-
EUR
Купівля 35.95Продаж 37.14
- Актуальне
- Важливе