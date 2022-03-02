В уряді готують звернення до міжнародної спільноти із закликом повної інфраструктурної ізоляції Росії

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.



Зауважимо, що мова йде про звернення до міжнародної спільноти вжити необхідних заходів із закриття для країни-агресора авіаційного простору, доступу до морських портів, а також виключення РФ зі складу міжнародних організацій.



Серед адресантів – найбільші та найвпливовіші світові структури у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму:

Міжнародна асоціація мостів, тунелів і магістралей (IBTTA)

Міжнародна Рада Аеропортів (ACI)

Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO)

Міжнародний союз залізниць (UIC)

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)

Міністерство транспорту Великобританії

Європейська економічна комісія ООН (UNECE)

Дунайська комісія

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA)

Федеральне авіаційне управління США

Міжнародний транспортний форум (ITF).

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС прийняти пакет фінансової допомоги для України у розмірі €100 млрд.

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Додамо, світ уже закриває повітряний простір для російських літаків. Великобританія та Канада закрила свої порти для суден Росії, а також пов’язаних з нею компаній. У портах Бельгії не обробляють вантажі для РФ, а Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів.