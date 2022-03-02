В уряді готують звернення до міжнародної спільноти із закликом повної інфраструктурної ізоляції Росії
Міністерство інфраструктури України працює над повною інфраструктурною ізоляцією Росії. Відомство направило офіційні листи до 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
Зауважимо, що мова йде про звернення до міжнародної спільноти вжити необхідних заходів із закриття для країни-агресора авіаційного простору, доступу до морських портів, а також виключення РФ зі складу міжнародних організацій.
Серед адресантів – найбільші та найвпливовіші світові структури у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму:
- Міжнародна асоціація мостів, тунелів і магістралей (IBTTA)
- Міжнародна Рада Аеропортів (ACI)
- Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO)
- Міжнародний союз залізниць (UIC)
- Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)
- Міністерство транспорту Великобританії
- Європейська економічна комісія ООН (UNECE)
- Дунайська комісія
- Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA)
- Федеральне авіаційне управління США
- Міжнародний транспортний форум (ITF).
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС прийняти пакет фінансової допомоги для України у розмірі €100 млрд.
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