Польща запропонувала ЄС надати Україні €100 млрд на відновлення інфраструктури
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС прийняти пакет фінансової допомоги для України у розмірі €100 млрд
Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.
"Пакет інвестицій у 100 млрд євро для відновлення інфраструктури запропонував ЄС прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Дружній крок, який залишить слід в історії. Українці знають і цінують вашу підтримку! Дякую", - зазначив він.
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