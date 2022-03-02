Польща запропонувала ЄС надати Україні €100 млрд на відновлення інфраструктури

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.



"Пакет інвестицій у 100 млрд євро для відновлення інфраструктури запропонував ЄС прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Дружній крок, який залишить слід в історії. Українці знають і цінують вашу підтримку! Дякую", - зазначив він.



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