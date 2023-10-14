Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ В уряді Мальти пропонують дозволити участь у виборах мерів з 16 років

В уряді Мальти пропонують дозволити участь у виборах мерів з 16 років

14 жовтня, 2023 субота
02:44
Світ "Рицарі мальтійського паспорта"

Уряд Мальти планує дозволити 16-річним підліткам ставати міськими головами своїх населених пунктів. Ця ідея викликала у жителів середземноморського острова переважно негативну реакцію та кпини

Про це повідомляє Reuters.

Закон про вибори вже дозволяє кандидатам від 16 років балотуватися на виборах до місцевих рад, але наразі для обрання мером кандидатам повинно бути принаймні 18 років. Міністр місцевого самоврядування Оуен Боннічі хоче зменшити цей віковий поріг.

Мальта, яка має наймолодше населення серед країн Європейського Союзу, стане першою державою, де підліткам віком від 16 років дозволять ставати мерами та заступниками мерів, сказав Боннічі. За його словами, це свідчить про довіру до молоді.

Проте онлайн-опитування Times of Malta, яке провели відразу після заяви міністра, показало, що 97% респондентів виступають проти такого плану. В коментарях у соцмережах ця ідея спричинила масові висміювання, пише Reuters.

Хтось жартував у мережі, що 16-річним мерам потрібен дозвіл батьків, щоб одружитися. Хтось сміявся, що депутати міської ради чекатимуть, поки мама мера підвезе його до офісу, оскільки автомобілісти на Мальті не можуть мати водійські права до 18 років.

Боннічі зазначив, що розпочав своє політичне життя у 20 років, і тоді люди теж вважали це дивним.

  • Нагадаємо, під час карантину на Мальті планували платити іноземним туристам за відвідування країни.
Суспільство
вибори
Читайте також:
11 жовтня, 2023 середа
Дипломат Чалий спрогнозував назрівання ще однієї гарячої точки у світі
Данило Гетманцев
13 жовтня, 2023 п'ятниця
Гетманцев про можливе припинення західної допомоги Україні: "У нас погані й дуже погані сценарії"
Автор Юрій Мартинович
12 жовтня, 2023 четвер
Що таке сектор Гази та чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльтянами
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
14 жовтня
03:40
Азербайджанські війська
Держдеп США попереджає про імовірність вторгнення Азербайджану у Вірменію, - Politico
03:12
Авіаносець "Джеральд Форд" 
США можуть розгорнути в Ізраїлі додатковий підрозділ морської піхоти, - CNN
02:16
Meta відреагувала майже 800 тисяч разів на дописи, пов'язані з ХАМАСом, - Bloomberg
01:48
Дональд Трамп
Активний критик допомоги Україні та Байдена: Республіканці визначились з новим кандидатом на посаду спікера палати представників
01:20
На фото: Майкл Дуглас отримав "Золоту пальмову гілку" у Каннах
Понад 700 діячів Голлівуду підписали відкритий лист на підтримку Ізраїлю
01:01
Кріштіану Роналду
Євро-2024: визначилися 4 учасники фінальної частини турніру
00:58
На фото: Павло Вишебаба на Netflix у документальному серіалі "Матері війни"
Підлітків у США надають перевагу YouTube: він обійшов за популярністю Netflix, - опитування
00:45
Ексклюзив
Польща прапор
"Ми обиратимемо або будемо квазіБілоруссю, або повноцінним партнером у ЄС": польський журналіст про парламентські вибори у Польщі
00:32
Кіліан Мбаппе (в центрі), Нідерланди - Франція, відбір Євро-2024
Мбаппе перевершив бомбардирське досягнення Платіні у збірній Франції
00:28
Швеція - НАТО
У Стокгольмі заявили, що Туреччина більше не має вимог для членства Швеції в НАТО
00:12
Ексклюзив
ХАМАС
Знайшли документ, за яким ХАМАС мав команду гвалтувати, знущатися та вбивати цивільних людей, - ізраїльський дипломат Мільман
2023, п'ятниця
13 жовтня
23:43
Оновлено
Кіліан Мбаппе (в центрі), Нідерланди - Франція, відбір Євро-2024
Євро-2024: Франція перемогла Нідерланди та вийшла до фінальної частини, результати інших матчів 13 жовтня
23:42
Єнс Столтенберг
Війна в Ізраїлі не підірве можливості НАТО допомагати Україні, - Столтенберг
23:39
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка_1310
Військовий експерт Мусієнко пояснив, чому ворог активно штурмує Авдіївку
23:21
Франція, напад на ліцей
У Франції чоловік з криком "аллах акбар" вбив у ліцеї вчителя. Оголошено підвищений рівень загрози
22:59
ООН
Генсек ООН закликав Ізраїль запобігти гуманітарній катастрофі у секторі Гази
22:34
Українські пілоти почнуть навчання на F-16 у США наступного тижня, - Politico
22:33
Росія продовжує продукувати фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 жовтня
22:13
Жозеп Боррель
Боррель закликав Китай підтримати українську формулу миру
21:46
У прифронтовому шпиталі медики дістали хвостовик міни з ноги бійця
21:32
жіночий бронежилет
Враховують особливості будови тіла: Міноборони розпочало тестування жіночих бронежилетів
21:20
Ізраїль Сектор Газа
Перші ізраїльські піхотинці та танки зайшли на територію сектору Гази
21:03
Ілюстративне фото
На півдні Лівану вбили відеооператора Reuters
21:02
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Блекаути чекають не лише на українців: Україна створює ракети дальністю 750 та 1000 км. Воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:36
Володимир Путін та Кім Чен Ин
КНДР передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням, - Білий дім
20:32
Оновлено
На фото: Покровськ
РФ ударила по центру Покровська: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 24
20:26
поранення, протезування
В Україні розширили держпрограму протезування. Що змінилося
20:25
Томас Бах, крикет
МОК включив у програму Олімпіади 6 нових видів спорту
20:24
Сили оборони знищили російський винищувач Су-25, - Генштаб ЗСУ
20:18
Ексклюзив
ПТРК "Стугна-П"
Дії Державної аудиторської служби сьогодні виглядають антиукраїнськими, - нардепка Савчук
20:16
Огляд
Польща
Вибори у Польщі: які прогнози та чого очікувати Україні
20:09
Андрій Зелінський, Інесса Кравченко, Сергій Собко
У Києві відбувся просвітній форум "Освіта Дивосвіту"
20:00
Ексклюзив
мобілізація
Систему мобілізації та відбору військовослужбовців через ВЛК потрібно змінити, - нардеп Цимбалюк
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 597-го дня війни: у Мелітополі підірвали потяг окупантів, ВМС знову влучили в корабель ЧФ РФ, а ПАРЄ офіційно визнала Росію диктатурою
19:59
Зеленський та Рютте
Прем'єр Нідерландів Рютте відвідав Одесу та пообіцяв ракети для Patriot і допомогу із захистом зернових коридорів
19:49
"Колос" vs "Ворскла". Ковалівка, 7 жовтня 2023 року
Кубок України: відбулось жеребкування чвертьфіналу
19:34
Італія - Україна
Україна - Північна Македонія: букмекери дали обнадійливий прогноз на матч Євро-2024
19:14
Оновлено
Ізраїль обстріл
Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору в Газі та Лівані. У ЦАХАЛ відреагували
19:12
Сергій Кривцов
Євро-2024: Ребров розповів про кадрові проблеми та нову втрату збірної України
18:59
Справа Полтавського ГЗК: рекордна застава, нюанси технології та вплив на інвесторів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV