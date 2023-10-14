В уряді Мальти пропонують дозволити участь у виборах мерів з 16 років
Уряд Мальти планує дозволити 16-річним підліткам ставати міськими головами своїх населених пунктів. Ця ідея викликала у жителів середземноморського острова переважно негативну реакцію та кпини
Про це повідомляє Reuters.
Закон про вибори вже дозволяє кандидатам від 16 років балотуватися на виборах до місцевих рад, але наразі для обрання мером кандидатам повинно бути принаймні 18 років. Міністр місцевого самоврядування Оуен Боннічі хоче зменшити цей віковий поріг.
Мальта, яка має наймолодше населення серед країн Європейського Союзу, стане першою державою, де підліткам віком від 16 років дозволять ставати мерами та заступниками мерів, сказав Боннічі. За його словами, це свідчить про довіру до молоді.
Проте онлайн-опитування Times of Malta, яке провели відразу після заяви міністра, показало, що 97% респондентів виступають проти такого плану. В коментарях у соцмережах ця ідея спричинила масові висміювання, пише Reuters.
Хтось жартував у мережі, що 16-річним мерам потрібен дозвіл батьків, щоб одружитися. Хтось сміявся, що депутати міської ради чекатимуть, поки мама мера підвезе його до офісу, оскільки автомобілісти на Мальті не можуть мати водійські права до 18 років.
Боннічі зазначив, що розпочав своє політичне життя у 20 років, і тоді люди теж вважали це дивним.
- Нагадаємо, під час карантину на Мальті планували платити іноземним туристам за відвідування країни.
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