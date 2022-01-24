В Усика оголосили, що ведуть переговори про бій за титул абсолютного чемпіона світу
Промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, Олександр Красюк, зізнався, що веде переговори з командою чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Красюка, переговори ведуться ще з листопада.
"Переговори з командою Ф'юрі справді є. Вони є ще з листопада, але в нас поки що немає жодних підписаних контрактів із цього приводу. Тож жодної конкретики дати не можу. Але так, підтверджую, розмови про цей поєдинок тривають. У нас є зобов'язання перед командою Ентоні Джошуа щодо реваншу, тому узгоджуємо всі наші дії з Джошуа, з Matchroom Boxing", - сказав промоутер Олександр Красюк.
Красюк дав розуміти, що на Усика чекатиме повторний бій з Джошуа, якщо зараз не вдасться домовитись з Ф'юрі.
"Зараз ми ведемо переговори щодо поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Якщо ми не зможемо досягти компромісу із цього приводу, базовим варіантом залишається матч-реванш із Ентоні", – пояснив промоутер.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітня боксерська рада).
- 20 січня стало відомо, що Ентоні Джошуа вимагає за відтермінування реваншу з українцем Олександром Усиком $20 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.49
-
EUR
Купівля 31.88Продаж 32.31
- Актуальне
- Важливе