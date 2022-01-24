В Усика оголосили, що ведуть переговори про бій за титул абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє "Трибуна".



За словами Красюка, переговори ведуться ще з листопада.



"Переговори з командою Ф'юрі справді є. Вони є ще з листопада, але в нас поки що немає жодних підписаних контрактів із цього приводу. Тож жодної конкретики дати не можу. Але так, підтверджую, розмови про цей поєдинок тривають. У нас є зобов'язання перед командою Ентоні Джошуа щодо реваншу, тому узгоджуємо всі наші дії з Джошуа, з Matchroom Boxing", - сказав промоутер Олександр Красюк.



Красюк дав розуміти, що на Усика чекатиме повторний бій з Джошуа, якщо зараз не вдасться домовитись з Ф'юрі.



"Зараз ми ведемо переговори щодо поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Якщо ми не зможемо досягти компромісу із цього приводу, базовим варіантом залишається матч-реванш із Ентоні", – пояснив промоутер.



Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітня боксерська рада).

20 січня стало відомо, що Ентоні Джошуа вимагає за відтермінування реваншу з українцем Олександром Усиком $20 млн.