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Головна Спорт В Усика оголосили, що ведуть переговори про бій за титул абсолютного чемпіона світу

В Усика оголосили, що ведуть переговори про бій за титул абсолютного чемпіона світу

24 січня, 2022 понедiлок
13:48
Спорт Красюк і Усик

Промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, Олександр Красюк, зізнався, що веде переговори з командою чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Красюка, переговори ведуться ще з листопада.

"Переговори з командою Ф'юрі справді є. Вони є ще з листопада, але в нас поки що немає жодних підписаних контрактів із цього приводу. Тож жодної конкретики дати не можу. Але так, підтверджую, розмови про цей поєдинок тривають. У нас є зобов'язання перед командою Ентоні Джошуа щодо реваншу, тому узгоджуємо всі наші дії з Джошуа, з Matchroom Boxing", - сказав промоутер Олександр Красюк.

Красюк дав розуміти, що на Усика чекатиме повторний бій з Джошуа, якщо зараз не вдасться домовитись з Ф'юрі.

"Зараз ми ведемо переговори щодо поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Якщо ми не зможемо досягти компромісу із цього приводу, базовим варіантом залишається матч-реванш із Ентоні", – пояснив промоутер.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітня боксерська рада).

  • 20 січня стало відомо, що Ентоні Джошуа вимагає за відтермінування реваншу з українцем Олександром Усиком $20 млн. 
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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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