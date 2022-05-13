В усіх населених пунктах Київщини відновили водопостачання
На Київщині без водопостачання залишаються тільки окремі будинки, загалом комунальні служби відновили довоєнний стан постачання води
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
"Наразі тривають роботи з підключення до води окремих житлових будинків в кожному з населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Без водопостачання залишаються тільки окремі будинки, комунальні служби працюють над виправленням неполадок.
- Нагадаємо, на Київщині скоротили час комендантської години, роботу громадського транспорту столиці продовжать.
- До 15 травня комендатська година на Київщині діє з 22:00 до 5:00 ранку. А метро курсує для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00. Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин.
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