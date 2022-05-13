На Київщині скоротили час комендантської години, роботу громадського транспорту столиці продовжать

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграм.

"У Києві та області змінюється час комендантської години. Із неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше. І триватиме з 23:00 до 5:00 ранку", - написав він.

Від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше: метрополітен - з 06:00 до 22:00, а наземний громадський транспорт - з 06:00 до 22:30.

Киян закликають дотримуватись правил комендантської години. А також - не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається.

До 15 травня комендатська година на Київщині діє з 22:00 до 5:00 ранку. А метро курсує для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00. Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин.

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