На Київщині скоротили час комендантської години, роботу громадського транспорту столиці продовжать
З 15 травня у Києві та області комендантська година починатиметься пізніше й триватиме з 23:00 до 5:00
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграм.
"У Києві та області змінюється час комендантської години. Із неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше. І триватиме з 23:00 до 5:00 ранку", - написав він.
Від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше: метрополітен - з 06:00 до 22:00, а наземний громадський транспорт - з 06:00 до 22:30.
Киян закликають дотримуватись правил комендантської години. А також - не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається.
- До 15 травня комендатська година на Київщині діє з 22:00 до 5:00 ранку. А метро курсує для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00. Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин.
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