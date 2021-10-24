В Узбекистані відбулися президентські вибори
У неділю, 24 жовтня, в Узбекистані відбулися президентські вибори, перемогу в яких прогнозують чинному главі держави Шавкату Мірзійоєву
Про це повідомляє Голос Америки.
Суперниками Мірзійоєва були чотири маловідомі провладні кандидати - Нарзулла Обломурадов (Екологічна партія), Бахром Абдухалімов ("Адолат"), Максуд Варісов (НДПУ) та Алішер Кадиров ("Міллі тікланіш").
Трьом опозиційним партіям не дозволили зареєструватися або виставити кандидатів для участі в президентських перегонах. Тому чинному главі держави прогнозують впевнену перемогу на виборах.
Це шості президентські вибори в Узбекистані відтоді, як країна з населенням близько 35 мільйонів здобула незалежність від колишнього Радянського Союзу у 1991 році.
Жодні попередні вибори, які проводилися в Узбекистані, поки не були визнані спостерігачами справедливими або демократичними.
Попередні результати голосування очікуються в понеділок, 25 жовтня.
- Нагадаємо, 24 жовтня з 8:00 по 20:00 відбувалися вибори президента Узбекистану.
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