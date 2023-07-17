В Японії дельфіни напали на чотирьох плавців
В Японії на пляжі міста Міхама дельфіни покусали людей. У результаті четверо плавців отримали травми. Вчені пояснили таку поведінку тим, що ссавці вважають плавання поруч з людьми "неймовірним стресом"
Про це пише BBC.
Зазначається, що один з постраждалих, 60-річний чоловік, отримав переломи ребер і укуси на руках. Дельфін напав на нього всього в декількох метрах від берега.
Інший 40-річний потерпілий також був покусаний дельфіном 16 липня, коли плавав поруч з берегом. Пізніше того ж дня ссавці поранили ще двох людей.
За словами місцевої поліції, цього року на Фукуї зафіксовано шість таких атак ссавців. На пляжі встановили знаки, які закликають плавців уникати наближення до дельфінів і не торкатися їх.
Вчені припускають, що дикі дельфіни-афаліни вважають плавання поруч з людьми "неймовірним стресом". Вони знайшли докази того, що це порушує поведінкові звичаї ссавців. Окрім ворожості до людей, відомо, що дельфіни інколи поводяться надзвичайно жорстоко стосовно своїх побратимів морських істот.
Наприклад, у Корнуоллі, на південному заході Англії, було помічено, як дельфін-афаліна підкинув морську свиню в повітря під час агресивної атаки.
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