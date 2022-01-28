В Японії сталося виверження одного із найактивніших вулканів світу

Про це повідомляє The National.



Вулкан Сакура-дзіма розташований на найпівденнішому головному острові Кюсю та вважається одним з найактивніших вулканів у світі.



Зазначається, що вулкан знаходиться поблизу узбережжя міста Кагосіми, населення якого близько 600 тис. людей. Відомо, що він вважається небезпечним вулканом, і метеорологи за ним ретельно стежать.



Уточнюється, що його найбільші виверження відбулися між 1471 і 1476 рр., та в 1914 році.



Попередження про загрозу цунамі також оголосили у кількох країнах, включаючи Японію та США.

Нагадаємо, внаслідок виверження вулкану Тонга частково опинилася під водою, на одному з островів були зруйновані всі будинки. Також острів Тонга на місяць залишився без інтернету.

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