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В Японії сталося виверження одного із найактивніших вулканів світу

28 січня, 2022 п'ятниця
16:03
Світ вулкан

У Японії сталося виверження вулкану Сакура-дзіма, внаслідок якого у повітрі над островом Кюсю з'явилися великі клуби диму та попелу

Про це повідомляє The National.

Вулкан Сакура-дзіма розташований на найпівденнішому головному острові Кюсю та вважається одним з найактивніших вулканів у світі.

Зазначається, що вулкан знаходиться поблизу узбережжя міста Кагосіми, населення якого близько 600 тис. людей. Відомо, що він вважається небезпечним вулканом, і метеорологи за ним ретельно стежать.

Уточнюється, що його найбільші виверження відбулися між 1471 і 1476 рр., та в 1914 році.

Попередження про загрозу цунамі також оголосили у кількох країнах, включаючи Японію та США.

  • Нагадаємо, внаслідок виверження вулкану Тонга частково опинилася під водою, на одному з островів були зруйновані всі будинки. Також острів Тонга на місяць залишився без інтернету.
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