В Японії сталося виверження одного із найактивніших вулканів світу
У Японії сталося виверження вулкану Сакура-дзіма, внаслідок якого у повітрі над островом Кюсю з'явилися великі клуби диму та попелу
Про це повідомляє The National.
Вулкан Сакура-дзіма розташований на найпівденнішому головному острові Кюсю та вважається одним з найактивніших вулканів у світі.
Зазначається, що вулкан знаходиться поблизу узбережжя міста Кагосіми, населення якого близько 600 тис. людей. Відомо, що він вважається небезпечним вулканом, і метеорологи за ним ретельно стежать.
Уточнюється, що його найбільші виверження відбулися між 1471 і 1476 рр., та в 1914 році.
Попередження про загрозу цунамі також оголосили у кількох країнах, включаючи Японію та США.
- Нагадаємо, внаслідок виверження вулкану Тонга частково опинилася під водою, на одному з островів були зруйновані всі будинки. Також острів Тонга на місяць залишився без інтернету.
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