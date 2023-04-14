В Запоріжжі прогриміли вибухи
У ніч з 13 на 14 квітня жителі Запоріжжя чули вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Повітряну тривогу оголосили о 1:19. Після цього жителі Запоріжжя почали ділитись інформацією про вибухи.
Офіційних коментарів від влади поки немає.
- У четвер, 13 квітня, ворог тричі вдарив з авіації по Оріхову на Запоріжжі. Пошкоджено приватний сектор, багатоповерхівки та місцеву фабрику.
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