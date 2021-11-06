В Запоріжжі робитимуть вакцинацію біля храмів ПЦУ
Через значне погіршення епідемічної ситуації із коронавірусом в Запорізькому регіоні, влада розглядає усі можливі способи щепити населення
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Сьогодні ситуація у Запорізькій області критична. Лікарні заповнені, кожен день до реанімацій потрапляють люди у важкому стані. Нам варто разом потурбуватися над максимально ефективною реалізацією заходів для зменшення важких наслідків поширення коронавірусу", - каже очільник Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух.
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Тож керуючий Запорізькою єпархією Православної церкви України єпископ Фотій підтримав пропозицію Старуха щодо відкриття тимчасових мобільних пунктів щеплень біля церков, передає Перший запорізький.
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