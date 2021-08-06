В Жулянах відкрили центр вакцинації

Про це повідомляє МОЗ на Facebook.

"Українці, які вилітають чи прибувають через міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) та не щеплені жодною дозою вакцини проти COVID-19, можуть вакцинуватись в терміналі А та відразу отримати довідку 063-о", - йдеться у повідомленні.

В МОЗ зазначили, що щеплюватимуть в аеропорту китайською вакциною CoronaVac.



вакцинація проходитиме з 6 по 8 серпня з 17:00 до 22:00 години у порядку живої черги.