В Жулянах відкрили центр вакцинації
У міжнародному аеропорту "Київ" на 6-8 серпня відкрили центр вакцинації від COVID-19
Про це повідомляє МОЗ на Facebook.
"Українці, які вилітають чи прибувають через міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) та не щеплені жодною дозою вакцини проти COVID-19, можуть вакцинуватись в терміналі А та відразу отримати довідку 063-о", - йдеться у повідомленні.
В МОЗ зазначили, що щеплюватимуть в аеропорту китайською вакциною CoronaVac.
вакцинація проходитиме з 6 по 8 серпня з 17:00 до 22:00 години у порядку живої черги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.76
Купівля 26.76Продаж 27.01
-
EUR
Купівля 31.52Продаж 31.95
- Актуальне
- Важливе