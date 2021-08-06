Вагнергейт: на суддю, який ухвалив, що ДБР має відкрити провадження на Зеленського за держзраду, наклали стягнення

Відповідна інформація з'явилась на сторінці судді Шевченківського суду Євгенія Сидорова, передає "Прямий".



Нагадаємо, 22 липня суддя Євген Сидоров ухвалив, що ДБР діє незаконно, не відкриваючи справу на президента Володимира Зеленського за зверненням членів "Руху опору капітуляції" екснардепів Ігоря Лапіна, Андрія тетерука, а також засновника "Демсокири" Юрія Гудименка.



Вони подали заяву про злочин Зеленського проти держави на тлі заяви останнього, що він розповів Лукашенку про операцію щодо захоплення "вагнерівців".



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Народні депутати Андрій Портнов, Максим Бужанський та Руслан Демченко протягом сорока днів надсилали скарги до Вищої ради правосуддя. З тридцяти надісланих скарг, 29 були відхилені як безпідставні та політично вмотивовані. І лише у відповідь на останню тридцяту скаргу Вища рада правосуддя наклала дисциплінарне стягнення.



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Сам суддя зауважив, що отримав перше дисциплінарне стягнення такого гатунку за 25-річну кар'єру.



Сидоров наголосив, що за 40 днів на нього написали 30 скарг, 29 з яких було відмовлено. Суддя заявив, що оскаржить рішення.





