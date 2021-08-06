Вагнергейт: на суддю, який ухвалив, що ДБР має відкрити провадження на Зеленського за держзраду, наклали стягнення
Суддя Євген Сидоров отримав дисциплінарне стягнення за два тижні після того як ухвалив, що Державне бюро розслідувань повинно відкрити справу на президента Володимира Зеленського. Стягнення наклали за зверненням Портнова та Бужанського
Відповідна інформація з'явилась на сторінці судді Шевченківського суду Євгенія Сидорова, передає "Прямий".
Нагадаємо, 22 липня суддя Євген Сидоров ухвалив, що ДБР діє незаконно, не відкриваючи справу на президента Володимира Зеленського за зверненням членів "Руху опору капітуляції" екснардепів Ігоря Лапіна, Андрія тетерука, а також засновника "Демсокири" Юрія Гудименка.
Вони подали заяву про злочин Зеленського проти держави на тлі заяви останнього, що він розповів Лукашенку про операцію щодо захоплення "вагнерівців".
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Народні депутати Андрій Портнов, Максим Бужанський та Руслан Демченко протягом сорока днів надсилали скарги до Вищої ради правосуддя. З тридцяти надісланих скарг, 29 були відхилені як безпідставні та політично вмотивовані. І лише у відповідь на останню тридцяту скаргу Вища рада правосуддя наклала дисциплінарне стягнення.
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Сам суддя зауважив, що отримав перше дисциплінарне стягнення такого гатунку за 25-річну кар'єру.
Сидоров наголосив, що за 40 днів на нього написали 30 скарг, 29 з яких було відмовлено. Суддя заявив, що оскаржить рішення.
- Нагадаємо, 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".
- Проти затриманих "вагнерівців" порушили справу за підготовку терактів.
- 5 серпня Зеленський обговорив із Лукашенком передачу затриманих у Білорусі російських бойовиків, які воювали проти України.
- Олександр Лукашенко доручив запросити генпрокурорів України та Росії для консультацій через затримання під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнера".
- Згодом, влада Білорусі передала Росії 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", яких затримали перед виборами.
- Розслідувальна спільнота Bellingcat оголосила про зйомки документального фільму про "злив" спецоперації з затримання "вагнерівців"
- У ЗМІ з'явилась інформація, що Офіс президента України просив британську розвідку завадити виходу фільму Bellingcat про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців".
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