ВАКС обрав запобіжний захід першому заступнику міністра агрополітики Висоцькому

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Окрім застави у 805 200 грн, на чиновника також поклали низку обов'язків: прибувати до детектива, прокурора, суду; повідомляти про зміну місця проживання; утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним; здати закордонний паспорт.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Федоров частково задовольнив клопотання НАБУ та САП. Прокурор просив призначити Висоцькому тримання під вартою з альтернативою застави у 4,9 млн грн.

Зловживання на понад 62 млн грн: у чому саме підозрюють топчиновників двох міністерств

Тараса Висоцького підозрюють у двох епізодах зловживань під час закупівель макаронних виробів. За версією слідства, це спричинили збитки у 62,5 млн грн при закупівлі АТ "Укрзалізниця" продуктів для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. При цьому неправомірну вигоду, як стверджують слідчі, отримав не сам Висоцький, а компанії-постачальники продукції.

Як повідомляло НАБУ, за даними слідства, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ "Укрзалізниця" продукції за значно завищеними цінами в обраної компанії. Ця ж компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами у виробника з Польщі через контрольовану фірму-посередницю, між пов’язану родинним зв’язком з керівником вказаної компанії. При цьому, як стверджували в НАБУ, вартість кілограма товару штучно збільшувалася орієнтовно на 150% (із 30 грн до 75 грн).

У НАБУ зазначили, що топпосадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату й актів виконаних робіт, а також переказ коштів на рахунок компанії. При цьому він знав про реальну вартість продукції на внутрішньому ринку, оскільки регулярно отримував статистичні дані про фактичні ціни на ринку. Також він усвідомлював можливість придбати продукцію в українських виробників, проте свідомо ігнорував цей факт.

За другим епізодом, як стверджували слідчі НАБУ, аналогічна схема діяла під час закупівлі продуктів у турецького виробника за ринковими цінами. Як і в першому епізоді, завищення ціни відбувалося на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій, а кожен кілограм дорожчав майже на 100% (із 30 грн до 55 грн).

У НАБУ додали, що до другої схеми, крім першого заступника міністра аграрної політики та продовольства, також залучили чинного на той момент заступника міністра економіки. За версією слідства, він, зокрема, приховував дані про наявність вигідніших пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками.

За підсумком цих двох епізодів АТ "Укрзалізниця" зазнала збитків у розмірі 62,5 млн грн. Про підозру повідомлено першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства й ексзаступнику міністра економіки.

Примітка. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.