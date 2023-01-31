Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"31 січня колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким визнано винуватою у наданні неправомірної вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, голову Харківського окружного адміністративного суду", - пише пресслужба.

Йдеться про Ольгу Панченко. Їй призначено покарання - 5 років позбавлення волі без права обіймати посаду судді три роки.

Нагадаємо, обвинувачена тиснула на суддю окружного суду та надалі намагалася "підкупити" за ухвалення рішення на користь третіх осіб в справі земельного питання.

21 вересня 2020 року Панченко викрили після передачі хабаря.

Крім того, сьогодні Вищий антикорупційний суд призначив колишньому заступнику начальнику департаменту Генеральної прокуратури України дев'ять років позбавлення волі за привласнення та розтрату держмайна.