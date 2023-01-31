ВАКС призначив голові Харківського окружного адмінсуду Панченко 5 років позбавлення волі за хабар
Вищий антикорупційний суд засудив очільниці Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко до 5 років позбавлення волі за хабар
Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"31 січня колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким визнано винуватою у наданні неправомірної вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, голову Харківського окружного адміністративного суду", - пише пресслужба.
Йдеться про Ольгу Панченко. Їй призначено покарання - 5 років позбавлення волі без права обіймати посаду судді три роки.
Нагадаємо, обвинувачена тиснула на суддю окружного суду та надалі намагалася "підкупити" за ухвалення рішення на користь третіх осіб в справі земельного питання.
21 вересня 2020 року Панченко викрили після передачі хабаря.
- Крім того, сьогодні Вищий антикорупційний суд призначив колишньому заступнику начальнику департаменту Генеральної прокуратури України дев'ять років позбавлення волі за привласнення та розтрату держмайна.
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