Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Рішення було ухвалено 7 квітня.

"Депутата звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності", - пояснили у суді.

Справа надійшла до суду у грудні 2022 року, а декларацію підозрюваний подав у березні 2021 року. У ВАКС пояснили, що коли покарання, передбачене статтею, менш суворе за обмеження волі, то строк давності становить два роки, а вони вже минули.