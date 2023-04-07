ВАКС закрив провадження проти нардепа Волинця, якого підозрювали в недостовірному декларуванні
Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження проти нардепа від фракції "Батьківщина" Михайла Волинця за обвинуваченням у недостовірному декларуванні
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
Рішення було ухвалено 7 квітня.
"Депутата звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності", - пояснили у суді.
Справа надійшла до суду у грудні 2022 року, а декларацію підозрюваний подав у березні 2021 року. У ВАКС пояснили, що коли покарання, передбачене статтею, менш суворе за обмеження волі, то строк давності становить два роки, а вони вже минули.
- Про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік народному депутату повідомили 17 листопада 2022 року. Загальна вартість невідображених активів становила 1,79 млн гривень.
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