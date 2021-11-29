Словник Вебстера визнав "вакцину" словом року

Про це повідомляє сайт словника.



Фахівці зазначають, що у 2021 році слово "вакцина" стала не лише найпопулярнішою темою дискусій, а й засобом розпалювання ідеологічних конфліктів.



"Перспективний медичний засіб для розв'язання проблеми пандемії, яка перевернула наше життя в 2020 році, також став політичним інструментом і джерелом розколу. Найбільша наукова історія нашого часу швидко стала найбільшою дискусією в нашій країні, і в центрі обох сторін - слово вакцина", - зауважили укладачі словника.



Пошук визначення слова "вакцина" зріс на 601% цьогріч у порівнянні з 2020 роком. Інтерес до цього слова був високим із початку пандемії COVID-19 у 2020 році, коли йшли розмови про фінансування, розробку, тестування та остаточне розповсюдження вакцин.



Популярність слова "вакцина" особливо помітна, якщо порівняти 2021 і 2019 роки: за цей період пошук визначення слова зріс на 1048%.



Також словник виділив 10 слів, які мали особливе значення в 2021 році: "Insurrection" (Повстання), "Perseverance" (Наполегливість), "Woke" (Свідомий), "Nomad" (Кочівник), "Infrastructure" (Інфраструктура), "Cicada" (Цикада), "Murraya" (Мурайя), "Cisgender" (Цисгендерний), "Guardian" (Охоронець), "Meta" (Мета).

Нагадаємо, Оксфордський словник обрав словом 2021 року "vax" - скорочено від "вакцина".